Мальчик кружился на карусели 5 мин. за это время он совершил 100 оборотов в каком случае можно утверждать что период вращения мальчика был равен 3 с. Ответ обоснуйте
Физика
Мальчик кружился на карусели 5 мин. за это время он совершил 100 оборотов в каком случае можно утверждать что период вращения мальчика был равен 3 с. Ответ обоснуйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=100 t=300 c T-? T=t/n T=300/100 T=3 c это средний период за все время вращения, если взять мгновенное значение может отличатся
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