Мальчик кружился на карусели 5 мин. за это время он совершил 100 оборотов в каком случае можно утверждать что период вращения мальчика был равен 3 с. Ответ обоснуйте

Физика

Мальчик кружился на карусели 5 мин. за это время он совершил 100 оборотов в каком случае можно утверждать что период вращения мальчика был равен 3 с. Ответ обоснуйте

Автор: Гость