Мальчик купил 4 книги. Стоимость всех книг без первой - 42 руб., без второй - 40 руб, без третьей - 38 руб., без четвёртой - 36 руб. Сколько стоит каждая книга?
Математика
Мальчик купил 4 книги. Стоимость всех книг без первой - 42 руб., без второй - 40 руб, без третьей - 38 руб., без четвёртой - 36 руб. Сколько стоит каждая книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)(42+38+40+36): 3=52-сумма всех книг 2)52-42=10-первая книга 3)52-40=12-вторая книга 4)52-38=14-третья книга 5)52-36=16-четвертая книга
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