Мальчик купил 4 книги. Стоимость всех книг без первой - 42 руб., без второй - 40 руб, без третьей - 38 руб., без четвёртой - 36 руб. Сколько стоит каждая книга?

Математика

Мальчик купил 4 книги. Стоимость всех книг без первой - 42 руб., без второй - 40 руб, без третьей - 38 руб., без четвёртой - 36 руб. Сколько стоит каждая книга?

Автор: Гость