Мальчик купил одинаковые альбомы для рисования: 2 для себя и 3 - для друзей.За покуп??у он заплатил 40 гр.Сколько денег ему должны вернуть?
Математика
Мальчик купил одинаковые альбомы для рисования: 2 для себя и 3 - для друзей.За покуп??у он заплатил 40 гр.Сколько денег ему должны вернуть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4:(2+3) = 0,8 гр стоит один альбом2) 0,8*3= 2,4 гр должны возвратить мальчику друзья
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