Мальчик купил одинаковые альбомы для рисования: 2 для себя и 3 - для друзей.За покуп??у он заплатил 40 гр.Сколько денег ему должны вернуть?

Математика

Мальчик купил одинаковые альбомы для рисования: 2 для себя и 3 - для друзей.За покуп??у он заплатил 40 гр.Сколько денег ему должны вернуть?

Автор: Гость