Мальчик массой 50 кг на легком скейтборде скатывается по насилу . Потерями энергии на трение можно пренебречь. Ускорение свободного падения 10 М/с2 . Какова полная механическая энергия мальчика в начале движения ?h1 = 10 м h2...

Физика

Мальчик массой 50 кг на легком скейтборде скатывается по насилу . Потерями энергии на трение можно пренебречь. Ускорение свободного падения 10 М/с2 . Какова полная механическая энергия мальчика в начале движения ?h1 = 10 м h2=6 М

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