Мальчик массой 50 кг на легком скейтборде скатывается по насилу . Потерями энергии на трение можно пренебречь. Ускорение свободного падения 10 М/с2 . Какова полная механическая энергия мальчика в начале движения ?h1 = 10 м h2...
Физика
Мальчик массой 50 кг на легком скейтборде скатывается по насилу . Потерями энергии на трение можно пренебречь. Ускорение свободного падения 10 М/с2 . Какова полная механическая энергия мальчика в начале движения ?h1 = 10 м h2=6 М
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Относительно ПОЛА, на котором стоит настил - полная энергия равна потенциальной: Ep = m*g*h1 = 50*10*10 = 5 000 Дж Ep = m*g*h2 = 50*10*6 = 3 000 Дж
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