Мальчик подкидывает ногой мяч вверх на некоторую высоту h. Высоту полета мяча можно определить по формуле h=vt - gt^2/2. Найдите , на какой высоте (в метрах) окажется мяч через t=0,7с, если g=10м/с^2, начальная скорость v=7,2 м/с

Математика

Мальчик подкидывает ногой мяч вверх на некоторую высоту h. Высоту полета мяча можно определить по формуле h=vt - gt^2/2. Найдите , на какой высоте (в метрах) окажется мяч через t=0,7с, если g=10м/с^2, начальная скорость v=7,2 м/с

Автор: Гость