Мальчик подкидывает ногой мяч вверх на некоторую высоту h. Высоту полета мяча можно определить по формуле h=vt - gt^2/2. Найдите , на какой высоте (в метрах) окажется мяч через t=0,7с, если g=10м/с^2, начальная скорость v=7,2 м/с
Математика
Мальчик подкидывает ногой мяч вверх на некоторую высоту h. Высоту полета мяча можно определить по формуле h=vt - gt^2/2. Найдите , на какой высоте (в метрах) окажется мяч через t=0,7с, если g=10м/с^2, начальная скорость v=7,2 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подставляем значения в формулу. h = V*t - 1/2*g*t² = = 7.2* 0.7 - 1/2 10 *0.49 = =5.04 -2.45 = 2.59 - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте уравнение по условию задач.в альбом с марками добавили 6 марок,затем вынули 4 марки,после чего добавили ещё 9 марок .в альбоме 35 марок.с...
Русский язык
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА . Как правильно нужно читать этот диалог по английскому, тол??ко напишите пожалуйста русскими буквами. M: Helloy A: Hi ...