Мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказалась в 6 раз длиннее ??ругой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше
Математика
Мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказалась в 6 раз длиннее ??ругой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-одна часть провода 6х-другая часть провода 6х-х=35 5х=35 5х=35:5 х=7(см)-одна часть провода 6х=6*7=42(см)-другая часть провода 7+42=49(см)-длина провода
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