Мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказалась в 6 раз длиннее ??ругой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше

Математика

Мальчик разрезал провод на две части так что одна из них оказалась в 6 раз длиннее ??ругой Найдите первоначальную длину провода если большая часть на 35 сантиметров длиннее меньше

Автор: Гость