Мальчики ловили рыбу петя поймал на 3 рыбки больше чем саша но на 2 меньше чем яша в??его дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал яша

Математика

Мальчики ловили рыбу петя поймал на 3 рыбки больше чем саша но на 2 меньше чем яша в??его дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал яша

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