Мальчики ловили рыбу петя поймал на 3 рыбки больше чем саша но на 2 меньше чем яша в??его дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал яша

Математика
Мальчики ловили рыбу петя поймал на 3 рыбки больше чем саша но на 2 меньше чем яша в??его дети поймали 20 рыб сколько рыбок поймал яша
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-3-(3+2) =12рыб если было бы  поровну пойманых рыб 12:3=4 рыб - поймал  Саша 4+3=7 рыб - поймал  Петя 7+2=9 рыб - поймал  Яша Ответ: Яша поймал 9 рыб
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