Мальчики составляют 4040% всех учащихся школы. Известно, что 3030% мальчиков и 5050% дево??ек учатся без троек. Сколько процентов всех учащихся школы учится без троек? Дайте ответ в процентах.

Алгебра

Мальчики составляют 4040% всех учащихся школы. Известно, что 3030% мальчиков и 5050% дево??ек учатся без троек. Сколько процентов всех учащихся школы учится без троек? Дайте ответ в процентах.

Автор: Гость