Мальчики составляют 4040% всех учащихся школы. Известно, что 3030% мальчиков и 5050% дево??ек учатся без троек. Сколько процентов всех учащихся школы учится без троек? Дайте ответ в процентах.
Алгебра
Мальчики составляют 4040% всех учащихся школы. Известно, что 3030% мальчиков и 5050% дево??ек учатся без троек. Сколько процентов всех учащихся школы учится без троек? Дайте ответ в процентах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-всего учащихся 0,4х-мальчиков 0,6х-девочек 0,4х+0,3=0,12х-мальчиков учатся без 3 0,6х+0,5х=0,3х-девочек учатся без 3 0,12х+0,3х=0,42х-всего учится без троек х-100% 0,42х-? 0,42х*100/х=42% учатся без троек
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