Мальчику 12 лет он в 3 раза старше сестры. а) На сколько лет мальчик старше своей се??тры. б)На сколько лет мальчик будет старше своей сестры через 4 года. в)Во сколько раз мальчик будет старше своей сестры через 4 года. с ...

Математика

Мальчику 12 лет он в 3 раза старше сестры. а) На сколько лет мальчик старше своей се??тры. б)На сколько лет мальчик будет старше своей сестры через 4 года. в)Во сколько раз мальчик будет старше своей сестры через 4 года. с решением плиз не уравнением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость