Мальчику 12 лет он в 3 раза старше сестры. а) На сколько лет мальчик старше своей се??тры. б)На сколько лет мальчик будет старше своей сестры через 4 года. в)Во сколько раз мальчик будет старше своей сестры через 4 года. с ...

Математика
Мальчику 12 лет он в 3 раза старше сестры. а) На сколько лет мальчик старше своей се??тры. б)На сколько лет мальчик будет старше своей сестры через 4 года. в)Во сколько раз мальчик будет старше своей сестры через 4 года. с решением плиз не уравнением!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12:3=4( года) сестре 2)12-4=8(лет) мальчик старше сёстры 3) 12+4= 16 ( лет) будет мальчику через 4 года 4)4+4=8 (лет) будет сестре через 4 года 16-8=8(лет) мальчик будет старше через 4 года 5)16:8=2(раза)мальчик будет старше сестры
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