Малегький коала съедает листья с 1 эвкалиптового дерева за 10 часов, а каждый из его родителей ест вдвое быстрее. За сколько времени это семейство объест все листья с 1 эвкалиптового дерева ? Запиши решение по действиям с поясн...

Математика

Малегький коала съедает листья с 1 эвкалиптового дерева за 10 часов, а каждый из его родителей ест вдвое быстрее. За сколько времени это семейство объест все листья с 1 эвкалиптового дерева ? Запиши решение по действиям с пояснениями и ответ.

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