Малегький коала съедает листья с 1 эвкалиптового дерева за 10 часов, а каждый из его родителей ест вдвое быстрее. За сколько времени это семейство объест все листья с 1 эвкалиптового дерева ? Запиши решение по действиям с поясн...

Математика
Малегький коала съедает листья с 1 эвкалиптового дерева за 10 часов, а каждый из его родителей ест вдвое быстрее. За сколько времени это семейство объест все листья с 1 эвкалиптового дерева ? Запиши решение по действиям с пояснениями и ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькая коала съедает за час 1/10 часть дерева,  родители едят 1/10*2=2/10=1/5  вместе они съедят 1/10+1/5*2=1/10+2/5=1/10+4/10=5/10=1/2. значит за час они съедят 1/2 дерева, то есть половину. На все дерево надо в 2 раза больше времени, т.е 2 часа.
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