Маленикие соченение про лето

Маленикие соченение про лето

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Летом очень тепло!все любят это время года. Летом все загарают,плавают,веселиться,строят песочные замки.Летом растут цветы,одуванчики и др.Летом очень весело!
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