Маленькая капля масла падает под действием силы тяжести. При близившись к находящей под ней отрицательно заряжённой горизонтальной плоскости, капля по степенно останавливается и в какой-то момент зависает на ней. Како...

Маленькая капля масла падает под действием силы тяжести. При близившись к находящей под ней отрицательно заряжённой горизонтальной плоскости, капля по степенно останавливается и в какой-то момент зависает на ней. Каков знак заряда капли? 1) - 2) + 3) капля может иметь заряд любого знака 4) не имеет заряд