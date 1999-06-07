Маленький Мук и королевский Скороход соревнуются в беге по дорожке длиной 30 километров Скороход делает Круг 10 минут маленький Круг за 6 минут а побегут равномерно через скол ько минут Маленький Мук обгонит скорохода...
Маленький Мук и королевский Скороход соревнуются в беге по дорожке длиной 30 километров Скороход делает Круг 10 минут маленький Круг за 6 минут а побегут равномерно через скол ько минут Маленький Мук обгонит скорохода
Ответ(ы):
Ответил Гость:
30/10=3км пробег.скороход за мин. 30/6=5 км.пробег.маленький мук за мин. 5-3=2 на сколько км обгоняет маленький мук скорохода каждую мин. 30/2=15мин.маленький мук обгонит скорохода на 30 км