Маленький шарик массой 5 г висит на упругой нити. Коэффициент упругости нити составляет 125 Н/м. Шарик зарядили до 8 нКл и поместили в вертикальный плоский воздушный конденсат ор расстояние между обкладками которого р...

Маленький шарик массой 5 г висит на упругой нити. Коэффициент упругости нити составляет 125 Н/м. Шарик зарядили до 8 нКл и поместили в вертикальный плоский воздушный конденсат ор расстояние между обкладками которого равно 4 см. Найдите разность потенциалов между обкладками конденсатора, если нить растянулась на 0,4 мм. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2.

Дано m=5г=5*10^(-3)кг k=125 H/м q=8нКл=8*10^(-9)Кл d=4см=4*10^(-2)м l=0,4мм=4*10^(-4)м g=10 м/с=10 H/кг Найти U для плоского конденсатора U= Ed, где Е напряжнность эл. поля, d - расстояние межу обкладками. Сила тяжести, действующая на шарик mg. Она тянет шарик вниз. сила, действующая на шарик со стороны электрического поля Eq, она отклоняет шарик в сторону. (mg)+(Eq)=(kl) Eq=(kl)-(mg) E=√( (kl)-(mg))/q U=(d/q) √( (kl)-(mg))= ( 4*10^(-2)м/ 8*10^(-9)Кл)√( 125 H/м* 4*10^(-8)м - 5*10^(-6)кг 10H/кг))= 5*10^6 м/Кл √(25*10^(-4) H-25*10(-4)Н)=0В Ответ: конденсатор не заражен