Маленький шарик подвешен на диэлектрической пружине в пространстве плоского конденсатора,пластины которого-круги радиусом 10 см-расположены горизонтал ьно.Заряд шарика- 3нКл. Когда пластинам конденсатора сообщили заря...
Маленький шарик подвешен на диэлектрической пружине в пространстве плоского конденсатора,пластины которого-круги радиусом 10 см-расположены горизонтал ьно.Заряд шарика- 3нКл. Когда пластинам конденсатора сообщили заряд 2*10(в минус восьмой степени) Кл,растяжение пружины увеличилось вдвое.Определите массу шарика.Массой пружины пренебречь.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
mg=kx; mg+q1*E=k*(2x); E=q/(e*e0*S); S=pi*R^2; q1*E=kx; m=(kx)/g; m=(q1*E)/g; q1=3*10^-9; q=2*10^-8; R=0,1; e0=8,85*10^-12; e=1.