Маленький шарик подвешен на диэлектрической пружине в пространстве плоского конденсатора,пластины которого-круги радиусом 10 см-расположены горизонтал ьно.Заряд шарика- 3нКл. Когда пластинам конденсатора сообщили заря...

Маленький шарик подвешен на диэлектрической пружине в пространстве плоского конденсатора,пластины которого-круги радиусом 10 см-расположены горизонтал ьно.Заряд шарика- 3нКл. Когда пластинам конденсатора сообщили заряд 2*10(в минус восьмой степени) Кл,растяжение пружины увеличилось вдвое.Определите массу шарика.Массой пружины пренебречь.