Маленькое сочинение на тему роза

Роза-самый желанный подарок для многих представительниц прекрасного пола. Множество легенд и притчей окружают это Творение. Во все времена роза была предметом восхищения. Выражая ли пламенную страсть, или даря холодное безразличие, она всегда расскажет нам о чувствах, откроет потайные эмоции, заворажит сладостным ароматом или уколет острыми шипами. Роза является символом смешения противоположности в мире. Божественная красота и острые иглы на стеблях. Нежный цветок и мощный стебель. Розой нельзя не восхищаться, это воплощение самой Красоты, Строгости, невинности и в тоже время холодности.