Маляр за 6 ч работы может покрасить 24 метра квадратных стены, а его ученик 18 метра квадратных . Какую площадь они смогут покрасить за 8 ч, работая вместе?
Математика
Маляр за 6 ч работы может покрасить 24 метра квадратных стены, а его ученик 18 метра квадратных . Какую площадь они смогут покрасить за 8 ч, работая вместе?
Ответ(ы):
Гость:
24:6=4-маляр за 1 час 18:6=3ученик за 1час 4+3=7- маляр и ученик вместе 7×8=56( м ) - работая вместе
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