Маляр за 6 ч работы может покрасить 24 метра квадратных стены, а его ученик 18 метра квадратных . Какую площадь они смогут покрасить за 8 ч, работая вместе?

Математика

Маляр за 6 ч работы может покрасить 24 метра квадратных стены, а его ученик 18 метра квадратных . Какую площадь они смогут покрасить за 8 ч, работая вместе?

Автор: Гость