Мальчик без усилий поднимает в воздухе груз массой 10кг.какой массы камень поднимет этот мальчик в воде? Плотоность камня 2500кг/м3 с помощью каких фо рмул решать,и объяснение))

ну смотри, нам известна масса камня в воздухе и плотность, мы можем найти объём: V=m/p - где m- масса камня, p - плотность. V=10/2500=0.004 м^3. На любое погружённое в воду тело действует выталкивающая сила ( архимедова) Fa=pVg где p- плотность жидкости в нашем случае вода 1000 кг/м^3. V - объём камня. g=10. Fa=1000*0.004*10=40 ньютон. значит вес камня в воде 6 кг. т.к. 1 кг-10 ньютон