Мальчики прыгали в длину с места .Кто из них занял первое ,второе и третье место, если длина прыжка Васи была равна 85 см Вити -91 см,а Юры -9 дц?как записать дано? помогите

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Мальчики прыгали в длину с места .Кто из них занял первое ,второе и третье место, если длина прыжка Васи была равна 85 см Вити -91 см,а Юры -9 дц?как записать дано? помогите

Автор: Гость