Мальчики прыгали в длину с места .Кто из них занял первое ,второе и третье место, если длина прыжка Васи была равна 85 см Вити -91 см,а Юры -9 дц?как записать дано? помогите
Разное
Мальчики прыгали в длину с места .Кто из них занял первое ,второе и третье место, если длина прыжка Васи была равна 85 см Вити -91 см,а Юры -9 дц?как записать дано? помогите
Ответ(ы):
Гость:
1 место Витя - 91см 2 место Юра - 1 дц 10 см 9дц = 90см 3 место Вася - 85см
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