Мама хочет разделить 12 конфет между двумя детьми в отношении , обратном отношению их возрастов . Определите , сколько конфет достанется сестре , если ей 6 лет , а её брату 2 года.
Мама хочет разделить 12 конфет между двумя детьми в отношении , обратном отношению их возрастов . Определите , сколько конфет достанется сестре , если ей 6 лет , а её брату 2 года.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У нас всего 12 конфет. А лет всего получается: 6+2=8 - восемь частей. 12 делим на 8 = 1.5 - это одна часть 6*1.5=9 конфет - столько получит сестра 2*1.5=3 конфеты - столько получит её брат