Мама купила конфеты. Дети получили по 2 конфеты, еще осталось 15 конфет. Сколько всего было конфет?

Математика
Мама купила конфеты. Дети получили по 2 конфеты, еще осталось 15 конфет. Сколько всего было конфет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*2= 30(Конфет) я думаю что так
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