Мама купила конфеты. Дети получили по 2 конфеты, еще осталось 15 конфет. Сколько всего было конфет?

Математика

Мама купила конфеты. Дети получили по 2 конфеты, еще осталось 15 конфет. Сколько всего было конфет?

Автор: Гость