Мама купила своему ребенку игрушки тигренка за 500тенге и рыбку на две седьмых меньше. сколько стоит вся покупка ?

Математика
Мама купила своему ребенку игрушки тигренка за 500тенге и рыбку на две седьмых меньше. сколько стоит вся покупка ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А у тенге есть копейки ? Если есть то, переведите 500 тенге в "копейки" разделите на 7 и умножьте на 2. Это и  есть ответ.
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