Мама может вымыть посуду за 20 минут, а дочь за 30 минут. Какую часть работы может выполнить мама за 1 минуту? Какую часть работы может выполнить дочь за 1 минуту? Какую часть работы могут выполнить мама и дочь вместе за 1 мину...
Математика
Мама может вымыть посуду за 20 минут, а дочь за 30 минут. Какую часть работы может выполнить мама за 1 минуту? Какую часть работы может выполнить дочь за 1 минуту? Какую часть работы могут выполнить мама и дочь вместе за 1 минуту? За сколько минут вымоют посуду мама и дочь, работая вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:20=1/20 часть - мама за 1 минуту 1:30=1/30 часть - дочь за 1 минуту 1/20+1/30=3/60+2/60=5/60=1/12 - вместе за 1 минуту 1:1/12=12 минут - вымоют посуду работая вместе
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