Мама может вымыть посуду за 20 минут, а дочь за 30 минут. Какую часть работы может выполнить мама за 1 минуту? Какую часть работы может выполнить дочь за 1 минуту? Какую часть работы могут выполнить мама и дочь вместе за 1 мину...

Математика

Мама может вымыть посуду за 20 минут, а дочь за 30 минут. Какую часть работы может выполнить мама за 1 минуту? Какую часть работы может выполнить дочь за 1 минуту? Какую часть работы могут выполнить мама и дочь вместе за 1 минуту? За сколько минут вымоют посуду мама и дочь, работая вместе?

Автор: Гость