Мама оставила сыну на два дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яблок и ещё пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и еще пол-яблока. После этого у него осталось одно яблоко. • СКОЛЬКО ...

Математика

Мама оставила сыну на два дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яблок и ещё пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и еще пол-яблока. После этого у него осталось одно яблоко. • СКОЛЬКО ЯБЛОК МАМА ОСТАВИЛА СЫНУ? • СКОЛЬКО ЯБЛОК ОН СЪЕЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?

Автор: Гость