Мама оставила сыну на два дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яблок и ещё пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и еще пол-яблока. После этого у него осталось одно яблоко. • СКОЛЬКО ...

Математика
Мама оставила сыну на два дня несколько яблок. В первый день он съел половину всех яблок и ещё пол-яблока. Во второй день он съел половину оставшихся яблок и еще пол-яблока. После этого у него осталось одно яблоко. • СКОЛЬКО ЯБЛОК МАМА ОСТАВИЛА СЫНУ? • СКОЛЬКО ЯБЛОК ОН СЪЕЛ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оставила 3 яблока в первый день 1яблоко
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