мама показала анюте и Илюше письмо бережно хранившееся в их семье напиши свидетелем каких событий автор письма плиз помогите

скорее всего это письмо предка отправленное с войны (Великой Отечественной войны) получается, что свидетелем военных действий был автор письма, свидетель кровавых сражений, горя, голода и всего остального, что может дать война