Мангилик ел- страна моей мечты сочинение

Страны бывают разные: большие и маленькие. У каждой страны есть свой флаг в основном или обычно это полосы. Но у моей страны был бы флаг с единорогом ( смотря что любишь). Моя страна должна быть не большая , что бы там было максимум городов пять. Я хочу что бы везде были дома на голосовом управлении ,в каждом квартале был магазин продуктов, игровая площадка, детский сад, спортивная площадка. Я хочу что бы в моей стране между городами дружили и не ссорились, тогда это будет лучшая страна на Земле