Марфологический разбор слова В течении
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Марфологический разбор слова В течении
Ответ(ы):
Гость:
в последнем. оно может являться и дополнением и обстоятельством. с точки зрения русского языка, оба правильные)))
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