Мария андрей и сергей живут на одной улице. Дом каждого из них разного цвета желто??о зеленого синего или красного у каждого дома разное количество этажей 2 3 4 и 5 определите кто в каком доме живет и сколько в доме этажей 1 до...

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Мария андрей и сергей живут на одной улице. Дом каждого из них разного цвета желто??о зеленого синего или красного у каждого дома разное количество этажей 2 3 4 и 5 определите кто в каком доме живет и сколько в доме этажей 1 дом иры между красным и желтым домом 2 квартира Сергея на 5 этаже 3 Машин дом самый низкий 4 Ира на 3 этаже и надо ее квартирой крыша 5 в зеленом доме 4 этажа ,а в красном 2. возьмите первую букву имени того, кто живет в 4этажном дома, четвертую букву имени того, кто живет в красном доме, третью букву имени жителя синего дома, 4ю букву имени 5этажного дома и составьте ключевое слово, буквы брать из полных имен

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