Марс находится на расстоянии 228 млн км от Солнца.В каком из перечисленных вариантов записана эта величина? 1)2,28*10^6(км) 2)2,28*10^7(км) 3)2,28*10^8(км) 4)2,28*10^9(км)

Алгебра

Марс находится на расстоянии 228 млн км от Солнца.В каком из перечисленных вариантов записана эта величина? 1)2,28*10^6(км) 2)2,28*10^7(км) 3)2,28*10^8(км) 4)2,28*10^9(км)

Автор: Гость