Марс находится на расстоянии 228 млн км от Солнца.В каком из перечисленных вариантов записана эта величина? 1)2,28*10^6(км) 2)2,28*10^7(км) 3)2,28*10^8(км) 4)2,28*10^9(км)
Алгебра
Марс находится на расстоянии 228 млн км от Солнца.В каком из перечисленных вариантов записана эта величина? 1)2,28*10^6(км) 2)2,28*10^7(км) 3)2,28*10^8(км) 4)2,28*10^9(км)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)2,28*10^8(км) потому что млн - 100,0000 =10^6
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