маршрут кросса состоит из трех участков.Длина первого участка в два раза больше длины второго, а длина второго в три раза больше длины третьего. Сколь ко км. каждый участок , если общая длина всего маршрута 50 км.? ...
маршрут кросса состоит из трех участков.Длина первого участка в два раза больше длины второго, а длина второго в три раза больше длины третьего. Сколь ко км. каждый участок , если общая длина всего маршрута 50 км.?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пусть длина 3 участка будет х, тогда длина 2- 3х, а 1- 2*3х=6х 6х+3х+х=50 10х=50 х=50:10 х=5 3х=15 6х=30 ответ: длина 1 - 30 км; 2-15 км; 3- 5 км