Маса порожнього акваріума - 10 кг. Який тиск на стіл створює цей акваріум, якщо висо??а води - 0,3 м, а площа дна акваріума дорівнює 0,5 м( квадратных)

Физика

Маса порожнього акваріума - 10 кг. Який тиск на стіл створює цей акваріум, якщо висо??а води - 0,3 м, а площа дна акваріума дорівнює 0,5 м( квадратных)

Автор: Гость