Маса порожнього акваріума - 10 кг. Який тиск на стіл створює цей акваріум, якщо висо??а води - 0,3 м, а площа дна акваріума дорівнює 0,5 м( квадратных)

Физика
Маса порожнього акваріума - 10 кг. Який тиск на стіл створює цей акваріум, якщо висо??а води - 0,3 м, а площа дна акваріума дорівнює 0,5 м( квадратных)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано сама напишешДля знаходження тиску э формула:P=F/S але ми не знаэмо F. F=m*g*l=10*10*0.3=30. P=30/0,5=60 *-помножити /-поділити
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