Маша и Даша за три дня съели коробку конфет ,в первый день они съели 20% коробки ещё 4 конфеты,во второй день 90% остатка и еще 2 конфеты,а в третий день 75% нового остатка и последние 8 конфет.Сколько конфеь было в коробке?
Математика
Маша и Даша за три дня съели коробку конфет ,в первый день они съели 20% коробки ещё 4 конфеты,во второй день 90% остатка и еще 2 конфеты,а в третий день 75% нового остатка и последние 8 конфет.Сколько конфеь было в коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в коробке х конфет в первый день съели 20%*х-4=0,2х-4 осталось после 1 дня: х-(0,2х-4)=х-0,2х+4= 0,8х+4=0,8(х+5) во второй день съели: (0,8(х+5)*90% -2= 0,8*0,9(х+5)-2= 0,72(х+5)-2 осталось после второго дня: 0,8(х+5)-(0,72(х+5)-2)= 0,8(х+5)-0,72(х+5)+2 = 0,8(х+5)*(1-0,9)+2=0,1*0,8(х+5)+2=0,08(х+5)+2 в третий день: (0,08(х+5)+2)*75%= (0,08(х+5)+2)*0,75= 0,08*0,75(х+5)+0,75*2=0,06*(х+5)+1,5 тогда 0,08(х+5)+2 -(0,06(х+5)+1,5)=8 0,08(х+5)+2-0,06(х+5)-1,5=8 (х+5)(0,08-0,06)+0,5=8 0,02*(х+5)=8-0,5 х+5=7,5:0,02 х+5=375 х=370 конфет в коробке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сырок стоит 8 рублей 20 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 40 рублей? УМЕНЯ ПОЛУЧИЛЬ 4
Математика
Окружающий мир