Маша и Даша за три дня съели коробку конфет ,в первый день они съели 20% коробки ещё 4 конфеты,во второй день 90% остатка и еще 2 конфеты,а в третий день 75% нового остатка и последние 8 конфет.Сколько конфеь было в коробке?

Математика

Маша и Даша за три дня съели коробку конфет ,в первый день они съели 20% коробки ещё 4 конфеты,во второй день 90% остатка и еще 2 конфеты,а в третий день 75% нового остатка и последние 8 конфет.Сколько конфеь было в коробке?

Автор: Гость