Маша и витя живут на одинаковом расстоянии от школы длина дороги равна 100 маша про??ла 20м,а витя 40 м сколько им осталось пройти

Математика
Маша и витя живут на одинаковом расстоянии от школы длина дороги равна 100 маша про??ла 20м,а витя 40 м сколько им осталось пройти
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 180:5*1=36(м)-прошла Маша. 2)180:5*3=108(м)-прошёл Витя. 3)180-(108+36)=36(м) - осталось до встречи.
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