Маша и витя живут на одинаковом расстоянии от школы длина дороги равна 100 маша про??ла 20м,а витя 40 м сколько им осталось пройти

Математика

Маша и витя живут на одинаковом расстоянии от школы длина дороги равна 100 маша про??ла 20м,а витя 40 м сколько им осталось пройти

Автор: Гость