Маша посчитала выращенные ею цветы.Георгинов и роз оказалось 78,а остальные цветы ??оставляли гладиолусы,причем гладиолусов было на 9 меньше чем роз.Сколько цветов разного вида вырастила Маша,если все их было 124?
Математика
Маша посчитала выращенные ею цветы.Георгинов и роз оказалось 78,а остальные цветы ??оставляли гладиолусы,причем гладиолусов было на 9 меньше чем роз.Сколько цветов разного вида вырастила Маша,если все их было 124?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если количество всех цветов 124, а количество Георгий и роз 78 , значит гладилоусов будет 124-78=46.А роз будет 9 больше:46+9=55.А георгинов78-55=23ответ:23георгинов, 55роз и 46 гладиолусов
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