Маша посчитала выращенные ею цветы.Георгинов и роз оказалось 78,а остальные цветы ??оставляли гладиолусы,причем гладиолусов было на 9 меньше чем роз.Сколько цветов разного вида вырастила Маша,если все их было 124?

Математика

Маша посчитала выращенные ею цветы.Георгинов и роз оказалось 78,а остальные цветы ??оставляли гладиолусы,причем гладиолусов было на 9 меньше чем роз.Сколько цветов разного вида вырастила Маша,если все их было 124?

Автор: Гость