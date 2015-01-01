маша прочитала в первый день на 4 страницы меньше,чем во второй.Всего в книге 76 страниц,Сколько страниц осталось прочитать Маше,если в первый день он а прочитала 20 стр?Помогите пожалуйста с решением)
маша прочитала в первый день на 4 страницы меньше,чем во второй.Всего в книге 76 страниц,Сколько страниц осталось прочитать Маше,если в первый день он а прочитала 20 стр?Помогите пожалуйста с решением)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 20 + 4 = 24 2)76 - (24 + 20) = 32 Ответ: осталось Маше прочитать 32 страницы.