Маша разложила 27 пуговиц на кучки так, что во всех кучках различное число пуговиц и ни в каких двух кучках количество пуговиц не отличается на 4. Какое наибольшее число кучек могла получить Маша? Выбери вариант ответа: ...
Математика
Маша разложила 27 пуговиц на кучки так, что во всех кучках различное число пуговиц и ни в каких двух кучках количество пуговиц не отличается на 4. Какое наибольшее число кучек могла получить Маша? Выбери вариант ответа: а) 5; б) 6; в) 7; г) 8; д) другое число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+4+6+7+9=27, (5 кучек) во всех других вариантов кучек меньше.
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