Маша разложила 27 пуговиц на кучки так, что во всех кучках различное число пуговиц и ни в каких двух кучках количество пуговиц не отличается на 4. Какое наибольшее число кучек могла получить Маша? Выбери вариант ответа: ...

Математика

Маша разложила 27 пуговиц на кучки так, что во всех кучках различное число пуговиц и ни в каких двух кучках количество пуговиц не отличается на 4. Какое наибольшее число кучек могла получить Маша? Выбери вариант ответа: а) 5; б) 6; в) 7; г) 8; д) другое число

Автор: Гость