Маша разложила 27 пуговиц на кучки так, что во всех кучках различные число пуговиц ?? ни в каких двух кучках количество пуговиц не отличается на 4. Какое наибольшее число кучек могла получить Маша?
Математика
Маша разложила 27 пуговиц на кучки так, что во всех кучках различные число пуговиц ?? ни в каких двух кучках количество пуговиц не отличается на 4. Какое наибольшее число кучек могла получить Маша?
Ответ(ы):
Гость:
1+4+6+7+9=27, (5 кучек) во всех других вариантов кучек меньше.
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