Маша собрала 68 грибов. лисичек-21 гриб, груздей-в 3 раза меньше, чем лисичек, рыжиков, на 9 меньше,чем лисичек, а остается- сыроежки. во сколько раз сыроежек больше, чем груздей?

Математика

Маша собрала 68 грибов. лисичек-21 гриб, груздей-в 3 раза меньше, чем лисичек, рыжиков, на 9 меньше,чем лисичек, а остается- сыроежки. во сколько раз сыроежек больше, чем груздей?

Автор: Гость