Маша собрала 68 грибов. лисичек-21 гриб, груздей-в 3 раза меньше, чем лисичек, рыжиков, на 9 меньше,чем лисичек, а остается- сыроежки. во сколько раз сыроежек больше, чем груздей?
Математика
Маша собрала 68 грибов. лисичек-21 гриб, груздей-в 3 раза меньше, чем лисичек, рыжиков, на 9 меньше,чем лисичек, а остается- сыроежки. во сколько раз сыроежек больше, чем груздей?
Ответ(ы):
Гость:
21-лисичек 21:3=7 груздей 21-9=12 рыжиков 21+7+12=40 68-40=28 сырожки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Используя дополнительную литературу найдите скорость движения страуса и человека. Определите насколько скорость страуса больше скорости человека.
Английский язык
Помогите сделать английский надо срочно даю 100 баллов К примеру предложение по цифрой 1 и вопрос тоже надо использовать по цифро 1 Так получ...
Математика
Туристы прошли на байдарках в первый день 24 км , двигаясь со скоростью 6км\ч, а во второй день- 30км с той же скоростью. сколько всегочасов они пл...
Биология