Маша выписала на заборе все числа от 1 до 100 а Оля прибавила каждому из них 25 и записала все результаты в новой строчки Сколько чисел на заборе оказалось записано дважды

Математика

Маша выписала на заборе все числа от 1 до 100 а Оля прибавила каждому из них 25 и записала все результаты в новой строчки Сколько чисел на заборе оказалось записано дважды

Автор: Гость