Маша выписала на заборе все числа от 1 до 100 а Оля прибавила каждому из них 25 и записала все результаты в новой строчки Сколько чисел на заборе оказалось записано дважды
Математика
Маша выписала на заборе все числа от 1 до 100 а Оля прибавила каждому из них 25 и записала все результаты в новой строчки Сколько чисел на заборе оказалось записано дважды
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Гость:
100-25=75 75 чисел повторится
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