Маша вышла из дома, через 12 минут оттуда же вышли Миша и Тиша. Миша шел вдвое быстрее Тиши и догнал Машу за 4 минуты. За сколько минут догнал Машу Тиша? Буду очень признательна за помощь, завтра сдавать! Ответ знаю, нужно обо...

Математика
Маша вышла из дома, через 12 минут оттуда же вышли Миша и Тиша. Миша шел вдвое быстрее Тиши и догнал Машу за 4 минуты. За сколько минут догнал Машу Тиша? Буду очень признательна за помощь, завтра сдавать! Ответ знаю, нужно обоснование.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение простое Тиша-лентяй шел в два раза медленнее, значит и догонит через время в два раза больше - 8 минут. Путь у них одинаков - Маша  - ОДНА. t2/t1 = V1/v2 - пропорция А сама Маша здесь не причем.
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