Маша знает в 4 раза больше английских слов чем Даша А даже знает на 36 английских сл??в меньше чем Маша. Сколько английских слов знает каждая?

Математика

Маша знает в 4 раза больше английских слов чем Даша А даже знает на 36 английских сл??в меньше чем Маша. Сколько английских слов знает каждая?

Автор: Гость