Маша знает в 4 раза больше английских слов чем Даша А даже знает на 36 английских сл??в меньше чем Маша. Сколько английских слов знает каждая?
Математика
Маша знает в 4 раза больше английских слов чем Даша А даже знает на 36 английских сл??в меньше чем Маша. Сколько английских слов знает каждая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х (слов) - знает ДашаСоставим уравнение:4 * х = 4х (слов) - знает Маша4х - х = 36 (слов) - разнца в словах3х = 36х=12 (слов) - знает Даша12 * 4 = 48 (слов) - знает Маша
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