Маше задали 9 примеров на сложение, а на вычитание на 6 примеров больше. Девочка записала их в 4 одинаковых столбика.Сколько примеров в одном столбике?

Математика

Маше задали 9 примеров на сложение, а на вычитание на 6 примеров больше. Девочка записала их в 4 одинаковых столбика.Сколько примеров в одном столбике?

Автор: Гость