Маше задали 9 примеров на сложение, а на вычитание на 6 примеров больше. Девочка записала их в 4 одинаковых столбика.Сколько примеров в одном столбике?

Математика
Маше задали 9 примеров на сложение, а на вычитание на 6 примеров больше. Девочка записала их в 4 одинаковых столбика.Сколько примеров в одном столбике?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 примеров в каждом столбике
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