Машина едет на вокзал со скоростью 60 км / ч . До вокзала 30 км . Нужно ли водителю увеличить скорость , чтобы приехать за 20 минут до отхода поезда , если поезд отправляется через 40 минут .
Математика
Машина едет на вокзал со скоростью 60 км / ч . До вокзала 30 км . Нужно ли водителю увеличить скорость , чтобы приехать за 20 минут до отхода поезда , если поезд отправляется через 40 минут .
Ответ(ы):
Гость:
Да. Если он не увеличит скорость, он приедет через 30 мин, соответственно, надо увеличить. Удачи!)
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