Машина едет на вокзал со скоростью 60 км / ч . До вокзала 30 км . Нужно ли водителю увеличить скорость , чтобы приехать за 20 минут до отхода поезда , если поезд отправляется через 40 минут .

Математика

Машина едет на вокзал со скоростью 60 км / ч . До вокзала 30 км . Нужно ли водителю увеличить скорость , чтобы приехать за 20 минут до отхода поезда , если поезд отправляется через 40 минут .

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