Машина проехала за n часов d километров.Какое расстояние она пройдёт за m часов,идя с той же скоростью?
Математика
Машина проехала за n часов d километров.Какое расстояние она пройдёт за m часов,идя с той же скоростью?
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Гость:
Решение d:n·m или dm/n
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