Машина проехала за n часов d километров.Какое расстояние она пройдёт за m часов,идя с той же скоростью?

Математика
Машина проехала за n часов d километров.Какое расстояние она пройдёт за m часов,идя с той же скоростью?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение  d:n·m   или dm/n
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