Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров? Скоростью 90 километров час сколько времени находилось машина с пути если она сделала 2 остановки по 30 минут Можете это машина пройти это расст...
Математика
Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров? Скоростью 90 километров час сколько времени находилось машина с пути если она сделала 2 остановки по 30 минут Можете это машина пройти это расстояние за 6 часов Если будет двигаться без остановки со скоростью 90 километров в час
Ответ(ы):
Гость:
120*2=240км-за 2 часа 510-240=270км-осталось проехать 30+30=60мин-1час-машина стояла 270:90+1=4 часа-ехала машина с остановками 510:90=5часов60мин=6часов-да может проехать это расстояние за 6 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Две пружины жосткость которых 40 и 60 Р/м соеденены последовательно(подвесили одну ?? другой).Определить жосткость полученой системы пружин. Очень ...
Английский язык
Выберите правильный вариант чтения числительного 2,006: A) Twenty thousands and six B) Two thousands six C) Two thousands and six D) Twent...
Алгебра
Английский язык
Выберите правильный вариант местоимения: Fred could not say … because he did not do his lessons. A) Anything. B) Nobody. C) Some. D) Som...