Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров? Скоростью 90 километров час сколько времени находилось машина с пути если она сделала 2 остановки по 30 минут Можете это машина пройти это расст...

Математика
Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров? Скоростью 90 километров час сколько времени находилось машина с пути если она сделала 2 остановки по 30 минут Можете это машина пройти это расстояние за 6 часов Если будет двигаться без остановки со скоростью 90 километров в час
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
120*2=240км-за 2 часа 510-240=270км-осталось проехать 30+30=60мин-1час-машина стояла 270:90+1=4 часа-ехала машина с остановками 510:90=5часов60мин=6часов-да может проехать это расстояние за 6 часов
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