Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров? Скоростью 90 километров час сколько времени находилось машина с пути если она сделала 2 остановки по 30 минут Можете это машина пройти это расст...

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Машина прошла расстояние в 510 километров Она шла 2 ч со скоростью 120 километров? Скоростью 90 километров час сколько времени находилось машина с пути если она сделала 2 остановки по 30 минут Можете это машина пройти это расстояние за 6 часов Если будет двигаться без остановки со скоростью 90 километров в час

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