Машина расстояние равное 300 км проехала за 5 ч. за сколько часов она проедет рассто??ние равное 420 км если будет ехать с такой же скоростью?
Математика
Машина расстояние равное 300 км проехала за 5 ч. за сколько часов она проедет рассто??ние равное 420 км если будет ехать с такой же скоростью?
Ответ(ы):
Гость:
300:5=60(км/ч) скорость автомобиля 420:60=7(ч) 7 часов
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