Машина расстояние равное 300 км проехала за 5 ч. за сколько часов она проедет рассто??ние равное 420 км если будет ехать с такой же скоростью?

Математика

Машина расстояние равное 300 км проехала за 5 ч. за сколько часов она проедет рассто??ние равное 420 км если будет ехать с такой же скоростью?

Автор: Гость