Машина шла 3ч со скоростью 60км/ч а затем 2ч со скоростью 80км/ч После этого осталось ??роехать 90км Какова длина пути

Математика

Машина шла 3ч со скоростью 60км/ч а затем 2ч со скоростью 80км/ч После этого осталось ??роехать 90км Какова длина пути

Автор: Гость