Машина шла 3ч со скоростью 60км/ч а затем 2ч со скоростью 80км/ч После этого осталось ??роехать 90км Какова длина пути
Математика
Машина шла 3ч со скоростью 60км/ч а затем 2ч со скоростью 80км/ч После этого осталось ??роехать 90км Какова длина пути
Ответ(ы):
Гость:
60*3 = 180 км - проехала машина за 3 часа 80*2 = 160 км - проехала машина за 2 часа 180+160+90=430 км - длина всего пути
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