Масса 10% раствора пероксида водорода, которая потребуется для получения кислород??, необходимого для полного окисления 5,6 л ацетилена
Химия
Масса 10% раствора пероксида водорода, которая потребуется для получения кислород??, необходимого для полного окисления 5,6 л ацетилена
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V(C2H2) = 5.6 л ω(Н2О2) = 10% = 0,1 Найти: m(p-pa H2O2) - ? M(H2O2) = 68 г/моль Vm = 22.4 л/моль 5,6 л х л 2С2Н2 + 5О2 = 4СО2 + 2Н2О 2 л 5 л х = V(O2) = 5.6*5/2= 14 л х г 14 л 2Н2О2 = 2Н2О + О2 68 г 22,4 л х= m(H2O2) = 68 г*14 л/22,4 л = 42,5 г m(p-pa H2O2) = 42,5 г/0,1 = 425 г Ответ: 425 г
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