Масса 17 пакетов с мукой 34 кг а 25 пакктов с рисом 75 кг на сколько пакета с рисом тяже??ее пакета с мукой оформить задачу и решить
Математика
Масса 17 пакетов с мукой 34 кг а 25 пакктов с рисом 75 кг на сколько пакета с рисом тяже??ее пакета с мукой оформить задачу и решить
Ответ(ы):
Гость:
34:17=2(кг) - масса пакета с мукой 75:25=3(кг) - масса пакета с рисом 3-2=1(кг) ответ: пакет с рисом тяжелее пакета с мукой на 1 кг.
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