Масса 17 пакетов с мукой 34 кг а 25 пакктов с рисом 75 кг на сколько пакета с рисом тяже??ее пакета с мукой оформить задачу и решить

Математика

Масса 17 пакетов с мукой 34 кг а 25 пакктов с рисом 75 кг на сколько пакета с рисом тяже??ее пакета с мукой оформить задачу и решить

Автор: Гость