Масса 1го бельчонка и 1го зйчонка вместе 6кг. Массаа 4х таких же бельчат и 3-х таких же зайчат равна 20кг. Чему равна масса 1го бельчонка и 1го зайчонка?
Математика
Масса 1го бельчонка и 1го зйчонка вместе 6кг. Массаа 4х таких же бельчат и 3-х таких же зайчат равна 20кг. Чему равна масса 1го бельчонка и 1го зайчонка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х кг весит бельчонок, тогда (6 - х) кг весит зайчонок. По условию известно, что масса 4 таких же бельчат и 3 таких же зайчат равна 20 кг. Составим уравнение: 4х + 3(6-х) = 20 4х + 18 - 3х = 20 х = 20 - 18 х = 2 2 кг весит бельчонок, 6 - 2 = 4 кг весит зайчонок.
Гость:
допустим, бельчонок весит х кг, тогда 4х+3(6-х)=20 4х+18-3х=20 х=20-18 х=2кг весит бельчонок 6-2=4кг весит зайчонок
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