Масса 1го бельчонка и 1го зйчонка вместе 6кг. Массаа 4х таких же бельчат и 3-х таких же зайчат равна 20кг. Чему равна масса 1го бельчонка и 1го зайчонка?

Математика

Масса 1го бельчонка и 1го зйчонка вместе 6кг. Массаа 4х таких же бельчат и 3-х таких же зайчат равна 20кг. Чему равна масса 1го бельчонка и 1го зайчонка?

Автор: Гость